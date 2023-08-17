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Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde, 21 Ağustos Pazartesi günü Ankaragücü ile Adana Demirspor arasındaki maçın Çorum’da oynanacağının açıklanması kentte büyük heyecan yaratırken, saatler sonra karşılaşmanın İstanbul’da oynanacağı duyuruldu. Dolayısıyla Çorumlu sporseverlerin Süper Lig maçını statta izleme hevesleri kursağında kaldı.

Ankaragücü’nün maçlarını oynadığı Eryaman Stadı’ndaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmaması üzerine, 21 Ağustos’ta Adana Demirspor ile olan 2.haftanın kapanış maçı, Ankaragücü’nün resmi sosyal medya hesabından da Çorum’da oynanacak diye duyuruldu. Haberin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çorum’da büyük bir heyecan yaşandı. Ancak, edinilen bilgilere göre, Çorum’da ikinci bir beş yıldızlı otel ve havaalanı olmaması nedeniyle Adana Demirspor maçın Çorum’da oynanmasına sıcak bakmadı. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’na verdi.