Ankara İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci ve Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan´ın organize ettiği. İskiliplileri buluşturmak, dostluk, birlik ve beraberlik mesajı vermek adına düzenlenen etkinlik, İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde yemekli olarak gerçekleşti.

Etkinliğe; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İskilipli eski Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Afrika Ülkesi Uganda´nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Anayasa Mahkeme Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Tarım Bakan Başdanışmanı İhsan Kulalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı, Serbest Piyasa Kurulu Daire Başkanı Kürşat Babutcu, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Daire Başkanı Fuat Kasımcan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu, Gazi Üniversitesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı, üniversite akademi kadrosu ve hastanedeki çalışma arkadaşları, çok sayıda bürokrat ve iş insanı olmak üzere yaklaşık 350 kişi katılım sağladı.

İskilip dolmasını ve kültürünü tanıtmak amaçlı gecede ayrıca emekli eğitimci, fotoğraf sanatçısı Sabri Çiçekci ve oğlu Kutay Çiçekçi’nin fotoğraflarından oluşan resim sergisi açıldı. Gecede Ankara İskilipliler Derneği Başkanı Salih Şerbetci, Gazi Üniversitesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci birer konuşma yaptı.

İskilip’in tarihi ve kültürü hakkında İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu ve emekli eğitimci fotoğraf sanatçısı Sabri Çicekci bilgi verdi.

Katılımcılar geceden duydukları memnuniyeti dile getirirken, İskilip’in yeni Belediye Başkanı İsmail Çizikci´ye tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ