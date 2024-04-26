Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çorum Milletvekilleri ve bir araya geldi.

Vali Dağlı, Başkan Aşgın, Rektör Öztürk ve TSO Başkanı Başaranhıncal, Meclis bahçesinde Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ve Mehmet Tahtasız ile hemşehrilerimiz Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile görüştü.

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