Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş, Prof. Dr. Veli Erdoğan ve Dr. Selin Akan’ın nezaretinde düzenlenen teknik gezide, öğrenciler, tesisler ve kullanılan makinalarla ilgili işletme sahiplerinden Emrah Ilıca’dan bilgi aldılar.

Konuklara refakat eden Emrah Ilıca, elma fidanı dikerek yola çıktıklarını, ürünleri uygun şartlarda muhafaza edebilmek için soğuk hava deposunun ihtiyaç olduğunu anlatarak, bunu, kalite ve standardizasyon için elektronik boylama tesislerinin, üretimden kaynaklanan kayıpları önlemek için de sirke fabrikasının izlediğini anlattı.

(Haber Merkezi)

