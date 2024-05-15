Hafta sonu Ankara’dan gelerek Çorum’u gezen kadınlar kafilesi, Çorum dışında olması nedeniyle Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ile görüşememişti.

Kafile Başkanı Perihan Yıldırım’ın hediyesini, ÇORUM HABER İmtiyaz Sahibi Hülya Yolyapar, önceki gün Vali Konağı’nda ziyaret ederek Nurgül Dağlı’ya sundu.

Vali Zülkif Dağlı, Mustafa Yıldırım’ın Çorum Valiliği döneminde kısa bir süre, Atıl Üzelgün’ün Valiliği döneminde ise daha uzunca bir süre Bayat Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

Çorum’un eski valileri ile eski bürokratların eşleri, belirli aralıklarla Ankara’da buluşuyor, bu toplantılara Çorum’dan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın eşi Hülya Yolyapar da katılıyor.

Hülya Yolyapar, hafta sonu yapılan gezinin organizasyonunda da aktif görev almıştı.

Vali Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, konukların gelişinde Çorum’da bulunamadığı için üzüntü duyduğunu belirterek, Perihan Yıldırım’a ve arkadaşlarına teşekkür etti.