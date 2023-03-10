Özel Osmancık Yaşam Paylaşım Anaokulu öğrencileri afetzede öğrenciler için moral etkinliği düzenledi.

Deprem bölgesinden Osmancık’a gelen afetzede ailelerin çocukları için anaokulu miniklerinin düzenlediği moral programında balon ve palyaço gösterisi yapılarak çocuklara pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Etkinlik kapsamında depremzede çocuklara yüz boyama, kukla ve hikaye kartları ile anlatım, hediye dağıtımı gibi programlarda yapılarak çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlik ile depremzede çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

