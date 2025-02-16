Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti’nin Çorum İl Yöneticileri nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanlığı görevine atanan Nurullah Müstet geçtiğimiz günlerde de yeni İl yönetimini belirleyerek faaliyetlerine resmen başlamıştı.

A Parti İl Başkanı Müstet ve beraberindeki parti yöneticileri nezaket ziyaretlerine de başladı. Bu kapsamda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen A Parti heyeti daha sonra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’ü de ayrı ayrı ziyaret ederek hem partilerini tanıttı hem de tanıştı.

Aşgın, Pehlivan, Başaranhıncal ve Gür de A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ve Çorum İl Teşkilatı yöneticilerine hayırlı olsun dileklerini ileterek hem görevlerinde başarı diledi hem de nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ