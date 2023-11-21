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Birleşmiş Milletler UNESCO “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi”ne kaydedilen Âşık Veysel’in vefatının 50. yıldönümü kapsamında 2013’ün Âşık Veysel yılı ilan edilmesi sonrasında tüm dünyada ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde anılması kapsamında Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı uyarınca “Anadolu Mektebi Türkiye’nin Yüz Yıllık Birikimi Karadeniz Bölge Programı” düzenlendi. Program öncesinde Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşerek programlarına davet etti.



Bu kapsamda programın açılış toplantısı ise Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Sami Güçlü ile birlikte 14 farklı şehirden 14 öğretmen, 38 lise ve üniversite öğrencisinin katılımı ile önceki akşam Çorum Öğretmenevi’nde yapıldı. Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve diğer yetkililer açılış programında ilimize gelen öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.



“Anadolu Mektebi Türkiye’nin Yüz Yıllık Birikimi Karadeniz Bölge Programı” kapsamında öğrencilerin Âşık Veysel’in “iki kapılı bir handa”, “bir dakka miktarınca” yaşadığı hayatın içerisine yolculuk yapmalarını sağlamak adına Devlet Tiyatro Salonu’nda da “Âşık Veysel” konulu panel düzenlendi.



Aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Veysel’in konu alındığı panelde değerlendirme konuşmasını ise Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici yaptı. Panelin ardından ise Çorum’da bazı okullarda Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov ve Mehmet Akif Ersoy’un anlatımlarına yer verilen etkinlikler de yapıldı.

Anadolu Mektebi Karadeniz Bölge Programı bugün (22 Kasım 2023) Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılacak “Mevlana” paneli, kültür gezileri ve Devlet Tiyatro Salonu’ndaki Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Âşık Veysel Tiyatrosu ile sona erecek.