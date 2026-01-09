Arca Çorum FK’nın bu akşam ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olacağı lider Amed Sportif Faaliyetler, sahasında topladığı puanlarla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak ön plana çıktı.

39 PUANIN 26’SI İÇERİDE

Sezonun ilk yarısını 39 puanla zirvede tamamlayan Amed, bu puanların 26’sını sahasında oynadığı maçlarda topladı. Evinde 10 maça çıkan Diyarbakır temsilcisi, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 23 gol atan Amed kalesinde ise 9 gol gördü.

Amed, evinde oynadığı maçlarda Sivasspor’u 4-2, Pendikspor’u 2-1, Sarıyer’i 2-0, Keçiörengücü’nü 4-1, Hatayspor’u 2-1, Esenler Erokspor’u 2-1, Bandırmaspor’u 2-1, ilk yarının son haftasında da Iğdır FK’yı 3-0 yendi.

Diyarbakır ekibi Erzurumspor’la 2-2, İstanbulspor’la da 0-0 berabere kalarak sahasında sadece 4 puan kaybetti.