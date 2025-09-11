Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, eski milli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ı transfer etti. 36 yaşındaki deneyimli savunmacı, Diyarbakır temsilcisiyle sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Türkiye’de, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir, Ankaragücü ve en son yine Kayserispor forması giyen Hasan Ali Kaldırım, bu takımlarda tamamı Süper Lig’de olmak üzere 345 maça çıkarken, 7 gol atıp 29 asist yaptı. Gurbetçi oyuncu, Türkiye Kupası’nda ise 45 karşılaşmada 2 gol attı, 4 asist yaptı.