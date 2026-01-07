Cuma günü şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Amedspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK’da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-Siyahlı kulüp daha önce Göztepe’den orta saha Ahmet Ildız, Başakşehir’den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Eyüpspor’dan forvet Mame Thiam’ı kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.

Antalya’da devam eden kampa bu sabah saatlerinde 3 oyuncu daha katıldı. Sportif Direktör Mustafa Soley’den alınan bilgilere göre, Partizan’dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu İbrahim Zubairu, Gençlerbirliği’nden 35 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu ve Sakaryaspor’dan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Çoban’la da anlaşma sağlandı.

Kulübün gün içerisinde bu 3 transferi de resmen duyurması bekleniyor.