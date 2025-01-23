Çorum Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Amatör spor kulüpleri için Çorum Belediyesi tarafından malzeme destek töreni düzenlendi. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Şener Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çankırı ASKF Başkanı Celal Kaman, Sinop ASKF Başkanı Ayhan Özhan, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları yöneticileri antrenörler sporcular ve velilerden yoğun bir katılım oldu.



Törende Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TASSK Genel Başkanı Şener Baykan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptılar

Konuşmaların ardından ise beş çocuğa temsili olarak malzemeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

3 MİLYON TL'LİK DEV DESTEK

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 500 bin TL amatör spor kulüplerine destek veren Çorum Belediyesi bu yıl desteğini iki katına çıkardı.

Çorum Belediyesi, 21’i futbol, 31’i diğer branşlar olmak üzere 52 kulübe 72 kalemde 3 milyon TL değerinde 9514 adet malzeme odesteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gelecek yıl yine amatör spor kulüplerine 3 milyon TL değerinde malzeme desteğinde bulunacağının sözünü verdi.

"GENÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gençlerin toplumdaki öneminden bahsetti.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Allah'a verdiği nimetler nedeni ile şükür ederken, gençlerin de nimetler arasında en güzeli ve en büyüğü olduğuna vurgu yaptı. Konuşmalarında spor başkanlarının övgüsüne maruz kalan Belediye Başkanı Aşgın, "Biz bu övgülere layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Çorum Belediyesi olarak siz gençlerimiz için ne yapsak az. Siz gençlerimiz sadece İslam coğrafyasının değil, tüm mazlum çocukların, tüm mazlum ülkelerin umudusunuz. O yüzden sizin için ne yapsak az. Yapabiliyorsak kendimizi mutlu ve bahtiyar hissederiz. Şöyle geçmişe baktığımız zaman 2019'da göreve geldiğimiz zaman üzülerek söylüyorum sadece 67 bin TL destek verebildik. O zamanki imkanlar, koşullar bunu gerektiriyordu. 2020 yılında bu rakamı 122 bin TL'ye çıkardık. 2021 yılı 300 bin, 2022 yılı ise 600 bin, 2023 yılı ise bu rakamı 1 milyon TL'ye çıkardık. Bu yıl ise amatör spora olan desteğimizi 2 milyon TL olarak belirlemiştik ama bu rakama daha sonra 1 milyon TL daha ekledik ve 3 milyon TL değerinde amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Bizlere bu imkânı veren rabbime bir kez daha şükürler olsun. Ama sadece spor kulüplerimize malzeme desteğimi yapıyoruz. Tabiki hayır. Bizim bir vizyonumuz var. Bizim bir hedefimiz var. 2019'da besmeleyi çektiğimiz zaman bir hedef koyduk. Dedik ki, Çorum spor şehri olacak. O gün bu ifadeyi kullandığımızda "Başkan burada neyi ifade ediyor" dediklerinde bugün geldiğimiz noktada Çorum'un spor şehri olma yolunda ne kadar iyi bir noktada olduğunu anlamışlardır.

Durmak yok, bulunduğumuzla yetinmek yok. Yenileri yapmaya, altyapı tesislerini daha da güçlendirmeye ve dahası sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına çalışmalarımız, usanmadan, canla, başla ve aşkla devam edecek inşallah.

Son 5 yıla baktığımız zaman 2 tane yüzme havuzu sığdırdık. 2 tane nizami sentetik saha sığdırdık. 5 tane yeni semt sahası kazandırdık. 30 tane mahalle sahamızın tamamını yeniledik. Masa tenisi salonumuzu tamamlayıp hizmete açtık. 2 tane Kapalı Spor Salonu'nda gençlerimiz ve her yaşta vatandaşımız spor yapıyor. Türkiye'nin en güzel en nezih Güreş Eğitim Merkezi'ni inşallah 19 Mayıs 2025'te Gençlik ve Spor bayramında açmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde de amatör spor kulüplerimize 3 milyon TL malzeme desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Aşgın konuşmasının sonunda Çorum'da ve Türkiye'de genç sporcular için büyük hizmet veren başta Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı olmak üzere tüm ASKF Başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Arıcı: "Belediyemiz zorunlu

olmamasına rağmen amatöre

her zaman destek oluyor"

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım töreninde kürsüye ilk çıkan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çorum Belediyesi'nin amatör spora destek olmak gibi bir zorunluluğunun olmadığını ifade eden Başkan Arıcı, "Şunun önemini açıklamak istiyorum. Çorum Belediyesi'nin her sene amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapma zorunluluğu yok. Buna rağmen Belediye başkanımız her sene bu rakamı arttırarak hiçbir branşı ayırt etmeden bütün kulüplerimize spor malzemesi yardımında bulunuyor. Özellikle bunun basın mensupları tarafından dile getirilmesini istiyorum. Çünkü, belediyenin yaptığı bu destek bir zorunluluk değil, amatör spor camiasına yapılan bir güzelliktir. Buradan bir kez daha Belediye başkanımıza herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Çorum olarak gerçekten çoğu ile bakarak çok şanslıyız. Neden derseniz, yolda kaldık, dağda kaldık, izde kaldık, başımız sıkıştı bizi oradan çekip çıkaracak bir ağabeyimiz ve bir belediye başkanımız var. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Arıcı konuşmasının son bölümünde gençlere sorular yöneltti. Gençlerden hazırım ve evet cevabı alan Arıcı, "O zaman daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir Çorum için durmak yok çalışmaya devam" diyerek sözlerini noktaladı.

"DERDİMİZ GENÇLER"

Amatör Spor Kulüpleri malzeme dağıtım törenine katılan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Şener Aydın, TASKK olarak dertlerinin ve amaçlarının gençler olduğunu belirtti.

Türkiye'de her ilde çocuklara, gençlere en iyi şekilde dokunmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Aydın, "Bu salon içerisinde bulunan çocuklardan 2 tanesini kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Bütün derdimiz, bütün amacımız bu. Ne mutlu ki, Ferhat Başkan bu konuda çok şanslı. Spora, sporcuya gönül veren, destek veren bir Belediye başkanına sahip. Bende öyle şanslı illerden bir tanesinin başkanıyım. Belediyelerin gücü, siyasilerin gücü olmazsa biz bu yolda zaten yürüyemeyiz. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz amatör spora hizmet ettiği sürece bizim başımızın tacıdır. Sizleri her platformda övmek bizim görevimiz. Çünkü siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Sizlere bu gençlere bu şekilde hizmet ederseniz bizlerinde bunu söyleme zorunluluğu var. Ben bu desteklerin artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.