Çorum’da amatör balıkçılar, bayramlaşma vesilesiyle bir araya geldi. Cuma Pazarı karşısında bulunan bir çay ocağında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda balıkçı katıldı.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada, balıkçılar hem bayramlaştı hem de yaşadıkları sorunları dile getirme fırsatı buldu. Toplantıda özellikle su kaynaklarının kirletilmesi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı.

Katılımcılar ayrıca iç sularda ağ ile yapılan avlanmanın ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Bu konuda ortak görüşe varan balıkçılar, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Amatör balıkçılar, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için daha fazla önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

