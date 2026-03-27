Çorum’da görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, dikkat ve duyarlılığı sayesinde büyük bir dolandırıcılık girişimini engelleyerek takdir topladı.

Çorum’da 9 Şubat 2026 tarihinde kentte bulunan bir bankada görev yapan Mücahit Çınar, yaklaşık 30 milyon TL tutarındaki dolandırıcılık girişimini fark ederek olaya müdahale etti. Çınar, dikkati sayesinde dolandırıcılığın önüne geçti.

Bu önemli başarısı nedeniyle İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan KAAN uygulaması kapsamında Çınar’a teşekkür belgesi verildi.

Emniyet Müdürü Pehlivan, özel güvenlik görevlilerinin toplum güvenliğinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bu tür örnek davranışların işbirliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi