Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Censtorage-5 Cengiz GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da bulunan ilgili taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne (TEİAŞ) ait '154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi' kapsamında Çorum'da belirlenen taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırma yapılacak.

TEİAŞ'a ait '154 kV Nallıhan TM İrtibat Hatları Projesi' kapsamında güzergahlara isabet eden bazı taşınmazlar direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Nevşehir'de, Derinkuyu ve Acıgöl ilçeleri doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu projelere ait güzergahlara isabet eden taşınmazlarla sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gerekli taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Sivas'ta, S:209 numaralı IV. grup maden (demir) işletme ruhsatlı sahada maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilgili taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kırklareli'de Vize İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gerekli taşınmazlar, BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

