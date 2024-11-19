Ahlatcı Çorum FK’nın altyapısında uzun yıllardır antrenörlük yapan Ömer Özer, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Çorumspor’da başlayan ve aktif kariyerini noktaladıktan sonra yıllardır Ahlatcı Çorum FK’nın altyapısında görev yapan Ömer Özer, ayrılığı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Özer’in açıklaması şöyle: “10 yıldır büyük onurla ve gururla görev yaptığım, 5 yıl şerefli formasını giydiğim, evim olan Çorum FK altyapı hocalığı görevimden özel ve ailevi sebepler yüzünden ayrılmış bulunmaktayım.

Altyapının her kademesinde görev yapmaktan şeref duydum. Şanlı Çorumspor benim ilk göz ağrımdır. Türkiye’nin birçok takımında futbolculuk hayatım oldu ama Çorumspor ve Çorum benim için her zaman özeldi. Ne mutlu ki 10 yıl elimizden geldiği kadar hizmet etmek nasip oldu.

Bana her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanım Oğuzhan Yalçın’a, altyapı sorumlusu Sinan Özdilli’ye, Salih Öztürk’e, Mehmet Arduç’a ve Talip Lambacı’ya teşekkür ederim. Gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarım, hocalarıma da başarılar diler, teşekkür ederim.

Şimdi her zamankinden daha fazla Çorum FK’ya destek olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.