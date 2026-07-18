Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da altyapı yapılanması kapsamında yaş kategorilerinde görev yapacak teknik kadro şekillenmeye başladı.

Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli, daha önce U19 Takımı'nın teknik sorumluluğuna Menderes Özaraslan'ın getirildiğini açıklamıştı. Özdilli, yaptığı son açıklamada ise U17 Takımı'nın başına Serhat Gökşen'in, U15 Takımı'nın başına da Ersel Şahin'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpte diğer yaş kategorilerinde görev yapacak antrenörlerin ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek planlama ve değerlendirme toplantısının ardından belirleneceği ifade edildi.