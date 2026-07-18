Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını hem A takım hem de altyapı organizasyonunda yoğun tempoda sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlediği altyapı seçmelerine Çorum'da devam etti.

Altyapı Sorumlusu Sinan Özdilli koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelerde bu kez 2010 doğumlu (U16) futbolcular sahne aldı. Devane Sahası'nda yapılan organizasyona 60 genç futbolcu katılarak Arca Çorum FK formasını giyebilmek için ter döktü.

Seçmeler, altyapı antrenörleri Zakir Ardahanlı, Medet Aylar, Serhat Gökşen, Ersel Şahin, Gökhan Kel ve Ahmet Aslan'ın gözetiminde gerçekleştirildi. Genç oyuncuların teknik becerileri, fiziksel yeterlilikleri ve oyun anlayışları detaylı şekilde değerlendirilirken, organizasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Seçmelerde performanslarıyla teknik heyetten tam not alan futbolcuların isimlerinin ise yapılacak değerlendirmelerin ardından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.