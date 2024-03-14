Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Manisa FK ile oynayacağı kritik maça hazırlanan Ahlatcı Çorum FK’nın antrenmanını ziyaret etti.

Trendyol 1.Lig 27.hafta maçında Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Çorum FK’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ederken, Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenmanı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ziyaret ettiler.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından tesis girişinde karşılanan Başkan Aşgın ve beraberindekiler bir süre saha kenarından antrenmanı takip ettiler. Daha sonra kulübün son durumu hakkında Oğuzhan Yalçın’dan bilgi alan Aşgın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Lider Eyüpspor’u deplasmanda mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Kırmızı-Siyahlıları tebrik eden Başkan Aşgın, Cumartesi günü Çorum’da oynanacak olan Manisa FK maçında da başarı dileklerini iletti.

ALTYAPI TESİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞME

Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet, daha sonra Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın makamında bir süre özel görüştüler. Görüşmenin genelde altyapı tesisi ile ilgili yapıldığı ve Başkan Aşgın’ın tesisin atlı spor kulübünün bulunduğu yere yapılacağını yinelediği, 3 büyük, 2 küçük saha yapılabileceğini, seçimden sonra da çalışmalara başlayacaklarını kaydettiği ifade edildi.

PRİMİ ÖDEDİ

Öte yandan, Eyüpspor maçı öncesinde Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı telefonla arayarak başarı dileklerinde bulunan ve galibiyet halinde prim vereceğini belirten Belediye Başkanı Aşgın’ın, vadettiği primi ödediği öğrenildi. Prim miktarı ile ilgili bilgi verilmedi.