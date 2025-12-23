Milliyet'te yer alan habere göre, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilave faiz indirimlerine gideceği beklentisi, altın ve gümüşte tarihi bir yükselişi beraberinde getirdi. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle her iki değerli metal de tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, bu ralli 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performanslardan birine işaret ediyor.

Ons altın gün içinde yüzde 1,2’ye varan artışla 4 bin 497 dolar seviyesine yükselirken, gümüş 70 dolar/ons eşiğini test etti. Spot piyasada altın 4 bin 486 dolardan, gümüş ise 69,64 dolardan işlem görüyor. Yılbaşından bu yana ons altın yüzde 71, gümüş ise yüzde 141 değer kazandı.

Gram altında yeni zirve

Yurt içinde ise gram altın, ons fiyatındaki sert yükselişe paralel olarak rekor tazeledi. Dün 6 bin 114 TL seviyesine çıkan gram altın, bugün 6 bin 192 TL’yi test ederek yeni zirvesini gördü.

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının altın alımlarının ve altına dayalı ETF’lere artan girişlerin de yükselişi desteklediğini belirtiyor. Piyasalarda Fed’in 2026 yılında iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler de fiyatlamalarda etkili oluyor. Faiz getirisi olmayan değerli metaller, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelirken; ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları ve Ukrayna-Rusya hattındaki gelişmeler de güvenli liman talebini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.