Toplumun kanayan yaralarına dikkat çeken ve yaşanmış öykülerden derlenerek kaleme alınan oyun; çocuk gelinler, ataerkil zihniyet ile kadına yönelik taciz ve tecavüz gibi önemli toplumsal sorunları ele alıyor. Eksik Etek, bu güçlü anlatımıyla 2016 yılında Altın Huni Özel Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

Pandemi süreci nedeniyle bir süre sahnelere ara veren Yasemin Yanar Karameşe, Eksik Etek ile yeniden tiyatro sahnesine döndü. Geçtiğimiz haftalarda Hatay’da sahnelenen ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan oyun, yılın son hafta sonunda Çorum’da seyircisiyle buluşarak sanatseverlerden tam not aldı.

Muhabir: Haber Merkezi