Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın faiz indirimi sonrası rekor kıran ons ve gram altın kar realizasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçiyor. Gram altın 2849 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı. Ons altın ise 2600 dolar ile rekor tazeledi.

FED, faizi 50 baz puan düşürdü ve yüzde 5 seviyesine çekti. Piyasalar FED'in faiz indirimi hamlesini fiyatladı. Ons ve gram altın rekor seviyelere ulaştı ancak kar realizasyonu sonrası gerilemeler görüldü.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altın güne 2586 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2584 dolar, en yüksek de 2600 dolar seviyesi ile rekor tazeledi. Şu sıralar 2593 dolarda işlem görüyor. 2600 dolar tarihi rekor seviyesi olmuştu.

Gram altın ise güne 2829 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2825 lira, en yüksek de 2849 lira seviyesini görerek rekor kırdı. Şu sıralar 2848 liradan alıcı buluyor.