Belçika'dan Gürcistan'daki arkadaşını ziyaret etmek için bisikleti ile yola çıkan 53 yaşındaki Henk Malyster, Çorum’a ulaştı. Henk Malyster, Çorum'a yolculuğunun 4. ayında ulaşırken, günde 80 kilometre yaparak Kasım ayında Gürcistan’a ulaşmayı hedefliyor.

Gürcistan’da ki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığını ifade eden Malyster, günde 80 kilometre yol kat ediyor.

Malyters, Mayıs ayının 2. haftasında yola çıkan ve gitarı ile gittiği şehirlerde sokak şarkıcılığı yaparak güzergah üzerinde para kazanarak yolculuğuna devam ediyor.

OSMANCIK'TA BİR AİLENİN MİSAFİRİ OLDU

53 yaşındaki Belçikalı Henk Malyster, Gürcistan'a seyahat ederken, Çorum'un Osmancık ilçesinde gezginlere ev sahipliği yapan Ramazan Çalışkan'ın misafiri oldu.

3 aydır seyahat eden Belçikalı seyyah Malyster, Türkiye'deki insanların misafirperverliğinde de övgüyle bahsetti.