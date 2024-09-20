Araç sahiplerine kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor. Gelecek zamla birlikte benzinin Çorum'da litre 44 lirayı aşması bekleniyor.

İşte Çorum'da güncel akaryakıt fiyatları;

Benzin 42,63

Motorin 42,91

LPG 24,53

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.