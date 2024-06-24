Sırbistan-Novisad kentinde düzenlenen Serbian Youth İnternational 2024 Badminton Turnuvası’nda Çorum’dan tam 6 sporcu ilk kez milli takım forması giydi.

Türkiye şampiyonasında çeyrek final ve yarı final oynama başarı göstererek milli takıma seçilen Furkan Alnıdelik, Çağan Boyar, Musab Şerbetci, Kıvanç Gökgöz, Haşim Kağan Töremiş ve Yağmur Koçak, u15 kategorisinde Türkiye’yi temsil ederek ilk kez mili formayı giydiler. Milli takımda Çorumlu antrenör Murat Eren Güngör de görev aldı.