Alperen Ocakları İl Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten İnan Aktaş, başkanlığı Bilgehan Metin’e devretti.

Devir teslim törenine Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım ile Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman da katıldı.

Törende konuşan Özkan Yandım ve Ali Can Kocaman, görev süresince gösterdiği hizmetlerden dolayı İnan Aktaş’a teşekkür ederken, yeni başkan Bilgehan Metin’e de çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni başkan Bilgehan Metin ise Alperen Ocakları’nın misyonu doğrultusunda gençlere yönelik sosyal, kültürel ve milli değerleri yaşatacak projeler geliştireceklerini belirterek, “Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR