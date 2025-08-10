Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Şehitler Yolunda Vefa Turu” kapsamında Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti. Çankırı'dan Trabzon'un Maçka ilçesine kadar sürecek 3 günlük tur boyunca 7 ilde 12 şehidin mezarını ziyaret edecek sporcular, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için Çorum'daki Osmancık Şehitliği'nde dua etti.



Kulüp Başkanı Engin Çimen, gazetecilere, tur boyunca şehitleri anacaklarını söyledi. Çimen, “Çankırı'dan yola çıkarak Osmancık'ta Aybüke öğretmenimizi ziyaret ettik. Buradan Samsun, Ordu, Giresun güzergahı üzerinden Trabzon Maçka'ya ulaşacağız. 11 Ağustos'ta şehadet yıl dönümünde şehit Eren Bülbül'ü ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tur gönüllülerinden Okan Sütçüoğlu ise şehitlerin unutulmaması için etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "Bu rota kapsamında Aybüke öğretmenimizin kabrini ziyaret ettik. Geçtiğimiz illerdeki şehitlikleri de ziyaret ederek vefamızı göstereceğiz." diye konuştu.

Sporcular, Osmancık Belediyesi ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret ettikten sonra Samsun'a hareket etti.