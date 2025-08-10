Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesi (SİSS), bünyesinde faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla Türk savunma sanayisine önemli katkılar sunuyor.

Dönemin Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere'nin girişimleriyle, 13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan savunma sanayi tesisleri, kısa sürede üretime geçerek ihracat başarılarına imza attı.

5 bin dönüm arazi üzerine kurulan SİSS; barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları, mühimmat sandığı ve mühimmat aksamları ile namlu üretimi yapan birçok tesise ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE VE DÜNYANIN

ÖNEMLİ TESİSLERİ VAR

Bölgede; Dünyanın en büyük küresel barut üretim tesisi, Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası ve Türkiye’nin en büyük topçu mühimmat üretim tesisleri yer alıyor.

Sungurlu, özellikle topçu mühimmatları üretiminde, kısa sürede global rakiplerini geride bırakarak uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etti. Öyle ki, ilçede sadece bir ayda üretilen topçu mühimmatı, Amerika kıtasındaki üretim miktarını geride bıraktı.

Ayrıca Sungurlu’da, Türkiye’nin en büyük kapalı poligonu ve NATO standartlarında dünyanın en büyük balistik test merkezi de bulunuyor.

YATIRIMCILARIN

İLGİ ODAĞI OLDU

Savunma sanayi alanında yapılan yatırımlarla dikkat çeken Sungurlu’ya, yerli ve yabancı iş insanlarının ilgisi her geçen gün artıyor. Bölgedeki yatırım alanları tamamen dolarken, SİSS’in genişletilmesi için çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda Sungurlu’yu ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgenin genişletilmesinin Bakanlığın gündeminde olduğunu açıkladı.

DEMİRYOLU İLE

GÜÇLENECEK

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sungurlu’nun savunma sanayi alanındaki önemini artıracak bir diğer gelişme ise demiryolu alanında yaşanıyor.

Yapımına başlanan Ankara–Çorum–Samsun demiryolu projesi kapsamında, SİSS bölgesine bir yük istasyonu, Sungurlu merkeze ise bir yolcu istasyonu kurulması planlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi