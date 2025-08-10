Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Baran Korkmazoğlu ve kulüp yöneticileri, kampanya kapsamında 300 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Kampanya ile yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunması hedeflenirken, ARCA Çorum FK yöneticilerinin katkısı ilçede büyük takdir topladı. Kulüp yetkilileri, eğitime destek vermenin toplumsal sorumluluklarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için bu tür projelerde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Volkan Hançeroğlu da ARCA Çorum FK’ya teşekkür ederek, “300 öğrencimizin eğitim yolculuğuna katkıda bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Baran Korkmazoğlu ve tüm kulüp yöneticilerine minnettarız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi