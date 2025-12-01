AK Parti Çorum Merkez İlçe Teşkilatının Konaklı Köyü ziyaretinde Çorum Belediyesi’ne ait bir aracın siyasi amaçla kullanıldığı yönünde bir siyasi parti il başkanının ortaya attığı iddiaya, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’den yanıt geldi.

Alper Zahir, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, bahsi geçen aracın parti ziyareti için değil, Şu İşleri kapsamında görev yapan ve Konaklı tesislerine malzeme bırakan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne ait bir hizmet aracı olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Zahir, “Araç tamamen rutin hizmet amacıyla bölgedeydi. Partilileri götürme veya siyasi bir faaliyete tahsis edilme durumu söz konusu değildir. Tesislere malzeme bırakıldığı sırada köyde bulunan grupla karşılaşma yaşanmıştır” dedi.

Zahir ayrıca, ekiplerin görevlerini tamamlamalarının ardından Karahisar mevkiinde bulunan verici bölgesindeki çalışmalar için Konaklı’dan ayrıldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alper Zahir, “Keşke bu tür değerlendirmeler kamuoyuna yansıtılmadan önce belediyeye sorulmuş olsaydı. Böylece çok daha sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşılmış olurdu.” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi’nin tüm şehre eşit hizmet sunma anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Zahir, belediye araç ve kaynaklarının siyasi amaçlarla kullanılmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi