Çorumlu futbolcu Alp Ada Abay, Süper Lig ekibi Antalyaspor'la antrenmanlara devam ederken, Akdeniz ekibine FİFA tarafından verilen transfer yasağının devam etmesi üzerine transferi gerçekleştirilemiyor.

Teknik direktör Alex de Souza'nın kadroda görmek istediği 18 yaşındaki sol bek, birçok takımın radarında olmasına rağmen Antalyaspor'un transfer yasağını kaldırmasını bekliyor.

1.LİGDE

1 MAÇA

ÇIKTI

Geçen sezon, Manisa FK'nın U19 Elit B Ligi maçlarında forma giyen Alp Ada, 14 karşılaşmada görev aldı.

Ligin son haftalarında, A takımla antrenmanlara katılan Alp Ada, Manisa FK'nın 11 Mayıs 2024'te, Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi maçında, 24 numaralı formasıyla 46.dakikada oyuna girdi ve yarım devre görev yaptı.

Alp Ada, akademi liglerinde 53, 1.Lig'de 1 olmak üzere 54 karşılaşmada görev yaptı 1 gol attı.

SEZON BAŞI

KAMPINA

KATILDI

18 yaşındaki Çorumlu sol bek, Manisa FK'nın bu sezon başı hazırlık dönemindeki ilk iki etap kamp çalışmalarında yer aldı. Yabancı transferler nedeniyle "Gelişimin için maç oynaman lazım, o yüzden kendine takım bul" denilmesi ve okul hayatını Antalya'da sürdürmek istemesi üzerine Antalya'ya gitti.

BESYO'da okumak isteyen Alp Ada, futbol halatını da bu yüzden Antalyaspor'da sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda, Antalyaspor'un U19 takımına transferi için başlayan süreçte, lisans için tüm işlemler tamamlandı ve Antalya ASKF'ye lisans başvurusu için evraklar 13 Ağustos'ta teslim edildi. Ancak, Antalyaspor'a 14 Ağustos'ta FİFA tarafından transfer yasağı getirilince Alp Ada'nın da lisansı çıkartılamadı.

ALEX'İN GÖZDESİ

Antalyaspor'un A takımı ile antrenmanlara devam eden ve teknik direktör Alex de Souza'nın gözüne girmeyi başaran Alp Ada, Akdeniz ekibinin transfer yasağını kaldırmasını bekliyor. Genç sol bek, transfer döneminin 13 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle bir yandan da diğer teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Antalyaspor'un transfer yasağını kaldıramaması halinde Alp Ada'nın o bölgede profesyonel liglerde oynayan takımlardan birini tercih edeceği belirtiliyor.



MİLLİ TAKIM

GELİŞİM

KAMPINA

KATILDI

Yüksek top tekniği ve güçlü fiziği ile de dikkat çeken Alp Ada, U19 Milli Takımı'nın 29 Temmuz-3 Ağustos 2024 tarihlerinde Erzurum'da yapılan gelişim kampında da yer aldı.

ÇORUM FK

İSTEMEDİ

Öte yandan, Alp Arda'nın memleketi Çorum'un takımı Ahlatcı Çorum FK'ya gelmek istediği ve bununla ilgili yapılan öneriye olumsuz cevap verildiği bilgisine ulaşıldı.

ALP ADA

ABAY

KİMDİR

Anne ve babası Çorumlu olan Alp Ada Abay, 11 Mayıs 2006'da, Ankara'da dünyaya geldi. Futbola ilgisi nedeniyle, Gençlerbirliği'nin 7-11 yaş grubunda ilk futbol eğitimini aldı. 2017'de Gençlerbirliği'nde filiz lisansı çıktı. Aynı yıl, öğretmen olan anne ve babasının tayinlerinin İzmir'e çıkması üzerine Göztepe'ye amatör olarak transferi gerçekleşti. Aile daha sonra Manisa'ya taşındığı için 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 1.Lig ekibi Manisa FK'nın altyapısına transfer oldu.

