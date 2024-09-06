Ahlatcı Çorum FK'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla start verecek.

Trendyol Türkiye 1.Futblo Ligi'nin 4.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'da Pazar günü sabah yapılan antrenmanın ardından futbolculara 5 gün izin verilmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, iznin ardından bugün 17.00'de tesislerde toplanıp, 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verecek. Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, ligin 5.hafta maçında 14 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

İZİN ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, ligin ilk 4 haftasında 3 puan alabilen ve maçlarda da özellikle son bölümlerde gözle görülen fiziki düşüşe rağmen futbolculara 5 gün izin verilmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Çorum FK'nın milli arayı eksikleri gidermeye yönelik antrenmanlarla geçirmek yerine 5 gün izin yapması eleştiri konusu oldu.

Editör: HABER MERKEZİ