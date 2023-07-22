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Geriye dönük alacaklarının daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini isteyen sağlık işçileri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan; “Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakların bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık, sabırla bekledik ama sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmesine karşı sabrımız bitti. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti. Sağlık işçileri artık seslerinin duyulmasını istiyor.” dedi.

Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağının ödenmediğini kaydeden Aykan, şunları söyledi:

“Alacak öderken bile işçiyi kadrosuna göre böldünüz, 696’lılara üvey evlat muamelesine devam ediyorsunuz, biz bu ayrımı yaşıyoruz, siz de bunu görün artık.

Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız, bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de 3 taksitte ödenmeye başladı.

Vatan görevi diyerek gece gündüz, pandemide-depremde nefes almadan “peşin” çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı “taksit taksit” istemiyoruz.

Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz.

Sağlık işçisinin artık sabrı, takati, alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Devlet işçisine alın teri döküp kazandığı paranın yolu gözletmez,

Biliniz ki; geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden, ödemelerin yapılmasını “itibardan” sayıyoruz.” (Haber Merkezi)