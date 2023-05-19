Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) geleneksel hale gelen İş’te Fırsat Toplantılarının 62’ncisi Çorum’da gerçekleşti.

19 Mayıs 2003 tarihinde kurulan GGYD, kuruluşunun 20. yılını Çorum’da kutladı. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Ankara, İzmir, Konya ve Bursa’dan iş insanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GGYD Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser, derneklerinin bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’de hatırı sayılır sivil toplum kuruluşları arasında olduğunu söyledi. GGYD Çorum Şubesi’nin Mart ayında kurulduğundan bahseden Özkeser, kuruluş aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“ZOR YILLARDAN GEÇİYORUZ”

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise zor yıllardan geçtiğimizi pandemi, Rusya Ukrayna savaşı, afetler derken ülkemizde benzeri görülmemiş depremler yaşadığımızı söyledi. Bu olayların gölgesinde 14 Mayıs’ta önemli bir seçimin demokratik olgunluk ve sükûnet içinde yüksek katılımla gerçekleştirildiğini kaydeden Allıoğlu, TBMM’ye seçilen 28. Dönem milletvekillerimi kutladı, çalışma dönemlerinde başarılar diledi.

İkinci turun da aynı duyarlılıkla gerçekleşeceğine inandığını dile getiren Allıoğlu, 28 Mayıs seçiminin de şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

“DAHA GÜVENLİ BİR EKONOMİK ORTAM BEKLENTİSİ İÇERİSİNDEYİZ”

2023 yılının Türkiye açısından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı olmasından dolayı çok önemli olduğunu vurgulayan Allıoğlu, şunları söyledi: “Seçim sürecinin ardından ekonomide belirsizliklerin hızla ortadan kaldırılarak yapısal sorunların çözümüne odaklanacağımız daha öngörülebilir, daha güvenli bir ekonomik ortam beklentisi içerisindeyiz. Hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi için oldukça zor dönemlerden geçiyoruz. Yeni kurulacak hükümetimizden cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü ekonomiye geçiş için gerekli yapısal reformların bir an önce tamamlanmasını, küresel düzende rekabetçiliğimizi korumak adına refah seviyemizi artıracak adımların atılmasını beklemekteyiz.”

“DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERMELİYİZ”

Dünya genelinde ve Türkiye’deki ekonomik sıkıntılardan bahseden Allıoğlu, “Bizler iş insanları olarak kalkınmanın yolunun üretmekten ve daha çok çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Uygun ekosistemde yatırımlarıma devam etmeyi, daha çok çalışmayı arzu ediyoruz. Bizler yeni dünyada ekonomik büyüme hızımızı artırmak ve yeni hikayeler yazmak zorundayız. Bunun için de çevremize sahip çıkmalıyız hem dijitalleşmeye hem de çevremize önem vermeliyiz. Gelenekselleşen ticaret artık eskiyor, peki bu yeni hikayeleri kimler yazacak tabi ki gençler yazacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Psikolog, TV programcısı, eğitimci ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen iş insanlarıyla buluştu.