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ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

Dünya dönüyordu

Filistin’de kadın-kız çocuklar ölüyordu

İsrailli dürbünle seyredip gülüyordu

Birde İsrail’de insan kasabı vardı

ARİEL ŞARON idi adı

Unutmayın ders alın,

Nice kavimler oldu helâk

Sanmayın Musa peygamber hâkim-i mutlak

İlla bir gün siz de olursunuz allak bullak

Allah’ı es geçtiniz

En büyük cezayı kendiniz seçtiniz

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Ders alın katiller, sakın ola ki sevinmeyin. Yıl 1970, ariel şaron çok seviniyordu. Ben buldozerim diyordu. Silahsız kadın ve çocukları ezerim diyordu. Tarihe İNSAN KASABI diye yazıldı. 1971 de yine Filistin’de insanlar içinde iken gece uyurken evlerini yıktı. Ne kadar? tam 2000 evi ıslık çalarak yıktı.

Müslümanlar çaresiz idi. Aynı bugün gibi. Müslümanlar evini terk etmedi. Gidecek yeri yoktu ki. …! Tankla duvarları yıkıp insanları evinde öldürdüler. Yaptığı vahşet bir kitap eder.

DÜNYA DÖNÜYORDU

Takvimler 16 Eylül 1982 yi gösteriyordu. SABRA VE ŞATİLLA kampında 1980 esir vardı. Kadın kız çocuklar hepsi aç idiler. Sabah kırbaç, öğlen dayak yiyorlardı. İsrail polisi bir dilim ekmek veriyordu. Onu da burnundan getiriyordu. Esirlere, kamplarda köpek muamelesi yapıyorlardı. Köpek gibi davranmaları yetmedi. BULDOZER ARİEL ŞARON 16 Eylül 1982 de , 24 saate kamptaki esirlerin tamamını 1980 Filistinliyi öldürdü. Bir tek sağ bırakmadı. İlahi adalet de onun peşini bırakmadı.

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ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

Ariel Şaron. Ocak 2006 komaya girdi. Sekiz sene 2920 gün ölemedi. Ne ahret kabul eti, ne Musa.

251659264Ot olarak yaşadı sekiz sene. Hayvan bile olamadı. Kimse yüzüne bakamadı. Ailesi bile görmeye gelmedi.. Nihayet dünyayı kokuttuğu için Ocak 2014 de öldü. ….! Ders alın vicdansızlar.

Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Ah alan onmaz. Dünyada en ağır vebal, kul hakkıdır. Natenyahu şaroun soykırım rekorunu on misli kırdı. Sağduyulu dürüst İsrail halkı, bile böyle vahşi bir yönetimi ret etti. Kınadı. Tüm dünya halkları İsrail’e lanet okumakta. İsrail yönetimi, İsrail halkının ve dünya haklarının sesini duymuyor. Galiba Allah’ı da duymuyor, görmüyor sanıyorlar.

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ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

Ders alın katiller, sakın ola ki sevinmeyin

İşte ders alınacak örnek bir olay ariel şaron (Hz.Musa ölüsünü bile kabul etmedi)

İnşallah bu son olur. İnşallah İsraillin de sonu olur.

İşte Resmin altında ki alt yazı: … İşte Filistin'e yıllarca zulüm eden eski İsrail başkanı siyonist Ariel Şaron'un ölmeden , önceki hali. Şimdi sıra Natanyahu’da. ALLAH (c.c.)mutlak hakimdir Ve O'nun azabı çok şiddetlidir.

LAGALİBE İLLALLAH

(internetten alınmıştır)