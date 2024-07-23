Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve tavukçuluk alanındaki öncülerinden, yine Çorum Yumurta Üretim Pazarlama’nın kurucularından Ali Osman Özcanbaz (87) İstanbul Beytepe Üniversite Hastanesi’nde dün sabaha karşı 05.00 sıralarında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Merhume Aliye Özcanbaz’ın eşi, Şahin Özcanbaz’ın ağabeyi, Arif Özcanbaz, Nuray Sivri, Nurten Bolat ve Öz-Gün Marka Patent Danışmanlık Sahibi Ahmet Özcanbaz’ın babaları, Şehit Mustafa Avcı Kuran Kursu Yöneticisi Aynur Gündoğdu Özcanbaz’ın kayınpederi olan Ali Osman Özcanbaz’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.