Tam kırk yıllık deneyimi ve mesleki birikimi ile ahşapta özel tasarımlar ve yenilikler oluşturan Halil Usta (Değirmenci), oğlu Samet Değirmenci ve gelini Sıla Değirmenci ile birlikte, bir yandan da makineleşiyor, teknolojik kapasitesini artırıyor.

Uzman Ahşap, sürekli bir gelişim içinde, ahşap imalatında Çorum’un öncü firması konumuna gelmeyi başardı. Mimar Sinan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren firma, ince ve titiz işçilik prensibiyle, ahşap cami ürünleri, ahşap merdiven, kapı çeşitleri, kompakt WC kabinleri yapıyor, iç mimari tasarımlarıyla mobilya üretimini gerçekleştiriyor.

Uzman Ahşap, ilimizde profesyonel olarak, ahşap CNC makinesi ile sanayi esnafına ve makine üretimi yapan şirketlere CNC işlem merkezi olarak da hizmet veriyor.

Halil Değirmenci, 40 yıllık mesleki tecrübesini ortaya koymak suretiyle ve her geçen gün farklı olmayı hedefleyerek bu günlere geldiklerini belirterek, “Firmamızın mottosu, sürekli farklı olmayı hedeflemek ve ilimizde yapılamayan işleri yapmak, böylelikle dışa bağımlılığa son vermektir” ifadesini kullanıyor.

Camilerin mihrap, minber, kapı ve iç dekorasyonunu yaptıklarını, kompakt laminant WC kabinleri ile de bölgenin aranan firması haline geldiklerini anlatan Halil Değirmenci, bugüne kadar çeşitli ülkelere kütük masa ve mobilya ihraç ettiklerini belirterek, yaptıkları işlerle ilgili şu kısa bilgileri veriyor:

“30 cami ve mescit, kadın kültür merkezleri, Belediye binicilik tesisi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi dekorları, Çöplü Arastası cephe düzenlemesi, Erzurumdede Türbesi, Çorumspor tesisleri, özel sektörde, resmi kurumlarda ve okullarda, villa, ofis, konut ve benzinliklerde imalat ve montaj işleri.