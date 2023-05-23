Geçtiğimiz hafta düzenlenen Elif Buse Doğan konserinin ardındın bu kez sevilen sanatçı Ali Kınık, Kadeş Barış Meydanı’nda hayranlarıyla buluşacak.

Çorum Belediyesi’nce düzenlenen ücretsiz halk konseri bugün saat 20.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konsere tüm çorum halkını davet etti. Başkan Halil İbrahim Aşgın “Her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de öncü olmaya ve vatandaşlarımız için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.