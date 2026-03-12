Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, İstiklâl Marşı’nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oda Başkanı Afacan, İstiklâl Marşı’nın milletin özgürlük iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık karakterinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Mesajında, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklâl Marşı’nın yalnızca bir marş olmadığını belirterek, “İstiklâl Marşı, milletimizin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin, inancının ve sarsılmaz duruşunun mısralara dökülmüş hâlidir. Her mısrasında bir milletin ruhu, her dizesinde ise istiklal mücadelesinin izleri vardır” ifadelerini kullanan Afacan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca güçlü bir şair değil, aynı zamanda karakteri, duruşu ve vatan sevgisiyle örnek bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif’in kaleminden dökülen her kelimenin Anadolu’nun işgal günlerinde milletin kalbinde yanan bağımsızlık ateşini büyüttüğünü ve milletimize umut ve cesaret verdiğini de dile getiren Afacan mesajında şu görüşlere yer verdi; “Mehmet Akif Ersoy, şiiri yalnızca bir sanat olarak görmemiştir. Onun kalemi, milletinin vicdanı olmuştur. İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı günlerde Anadolu’nun dört bir yanı işgal altındaydı; millet yokluk, yoksulluk ve imkânsızlık içinde var olma mücadelesi veriyordu. İşte o günlerde Akif, milletimizin imanını, cesaretini ve vatan sevgisini kelimelere dökerek bir milletin ayağa kalkışını tarihe nakşetmiştir.

Onu “Milli Şair” yapan yalnızca güçlü mısraları değildir. Mehmet Akif Ersoy’un ahlakı, karakteri ve vatanperverliği de milletimizin gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. İstiklal Marşı için verilen ödülü kabul etmeyip ihtiyaç sahiplerine bağışlaması, onun bu eseri bir yarışma için değil, milletinin istiklal mücadelesi için yazdığının en açık göstergesidir.

İstiklal Marşı aynı zamanda Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğinin ve bağımsızlık karakterinin de bir ifadesidir. Tarih boyunca hür yaşamış, esareti asla kabul etmemiş bir milletin bayrağı; yalnızca bir sembol değil, devlet olmanın, var olmanın ve bağımsız yaşamanın nişanesidir. Yaklaşık yedi bin yıllık Türk devlet geleneğinin mirası olan bu bayrak, milletimizin istiklal iradesini, devlet kurma kudretini ve hür yaşama azmini temsil etmektedir. İstiklal Marşı da işte bu köklü ruhun, bu sarsılmaz karakterin ve bu büyük tarih bilincinin mısralara dönüşmüş hâlidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu büyük eserin milletimizin ruhunu nasıl yansıttığını şu sözleriyle ifade etmiştir: “Bu Marş bizim inkılâbımızı anlatır. İnkılâbımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı’nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim de en beğendiğim yeri burasıdır:

‘Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!’

Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur.”

