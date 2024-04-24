20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in torunu Mert Ulaş Arifioğlu, 8 yaşında, koyu bir Beşiktaş ve Ahlatcı Çorum FK taraftarı.

Ahlatcı Çorum FK – Adanaspor maçı öncesi, “Bu maçı canlı izleyeceğim” diye tutturmuş.

Elbette, Beşiktaş formasının yanı sıra Çorum FK formasını aldırmayı da ihmal etmemiş.

Mert Ulaş, Adanaspor maçını, annesi Sevda Şahin Arifioğlu ve babası Tahsin İlker Arifioğlu ile birlikte Ahlatcı Holding’in locasından izledi. Soranlara da “Ben, Ahmet Ahlatcı amcamın misafiriyim” dedi.

Tabii, 2-0’lık galibiyete çok sevinerek de Ankara’ya döndü.

Şimdi, ileride Ahlatcı Çorum FK’da oynayacağını söyleyip geziyormuş.

Çorum’un çocukları, torunları işte böyle olmalı.

Çorum’a tutkuyla sarılmalı…