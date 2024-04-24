Geçtiğimiz hafta sonu Çorum’a gelerek dostlarıyla özlem gideren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşırken, Çorum Valisi olarak kendisiyle uyumlu bir çalışma gösterdiğini de ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Çorum'da görev yaptığım 2018-2023 yıllarında uyumlu bir çalışma sergilediğimiz değerli iş insanı, uzlaştırıcı ve yapıcı yaklaşımıyla her zaman pozitif bir tutum sergileyen ve denge unsuru olabilen Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal'ı da ziyaret etme fırsatı buldum, kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ettim.

2020 yılı sel baskını olduğunda Sinop/Türkeli Koordinatör Valiliğimde, 2023 yılında Kahramanmaraş/Afşin Koordinatör Valiliğimde Çetin Başkanın bölgeye çok desteğini ve iyiliğini gördüm. Her zaman ifade ettiğim cümlemi tekrarlamakta yarar var:

"Her ile bir Çetin Başkan lazım"