Çorum’un Dodurga İlçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri yarın (13 Ekim 2024 Pazar günü) gerçekleştirilecek. Şenlik programına çok sayıda yerel ve ulusal sanatçı katılacak.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumuyla düzenlenecek şenliği, Mehmet Dede Obruk Köyü Muhtarlığı organize ediyor. Şenliğe Ali Ebker Eren’in yanı sıra; Kadir Çiftçi, Deniz Soydan, Sarıgül, Faruk ve Ozan Muharrem Öztürk katılacak.

Köy Muhtarı Ali Ekber Sever, etkinliğin yarın saat 10.00 – 18.00 arasında gerçekleştirileceğini bildirerek, şenlik programına tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: SELDA FINDIK