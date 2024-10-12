Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, 1966 yılında şehit olan Uzman Jandarma İ. Kademeli Çavuş Şevket Koçak’ın Buharaevler Mahallesi'nde ikamet eden eşi Fatma Koçak’ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Çalgan ve eşi Halide Çalgan tüm şehitlerimiz için dua etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Ali Çalgan; “Fatma teyzemiz, kahraman şehidimizin bizlere emaneti. Devletimiz, her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir,” dedi.

Vali Çalgan, şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ve toplum olarak bu değerli ailelerin her zaman destekleneceğini vurguladı.

Ziyaret, duygusal anların yaşandığı, şehit ailesinin mutluluk ve gururla karşılandığı bir ortamda gerçekleşti. Vali Çalgan ve eşi, Fatma teyzenin hatıralarını dinleyerek, ona moral ve destek verdiler.

Editör: HABER MERKEZİ