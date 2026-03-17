Çorum'da Gülabibey Mahallesi sakinleri sayıları 10'u geçen ve sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinden dolayı korku içinde.

Sabah erken saatlerinde işe gitmeye korktuklarını, çocukların ise okula giderken büyük tedirginlik yaşadığını bildiren mahalle sakinleri çözüm istiyor.

Köpeklerin kendilerine saldırdığını ve çoğu zaman ciddi tehlike atlattıklarını belirten vatandaşlar belediyeye bildirmelerine rağmen hiç önlem alınmadığını belirterek, “Belediyenin durama bir an önce el atmasını istiyoruz. Burada bir insanın canına zarar gelmesini istemiyoruz. Elbette köpeklerin de canına zarar gelmesin ama onların da insanlara zarar vermeyeceği önlemler alınsın” dedi.