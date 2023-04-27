Beyaz, Çorum’da sandık kurullarında görev alacak kura ile belirlenmiş asıl ve yedek kamu görevlilerinin adlarının, soyadlarının, T.C Kimlik numaralarının ve özel bilgilerinin bazı whatsapp gruplarında liste halinde dolaştığına dikkat çekti.

Whatsapp gruplarında Çorum İl Seçim Kurulu’ndan çıktığı tahmin edilen iki listenin dolaştığını belirten Beyaz, “Anılan listelerde sandık kurullarında görev alacak kura ile belirlenmiş asil ve yedek kamu görevlilerinin adları, soyadları, T.C Kimlik numaraları, görev yaptıkları kurumlar gibi özel bilgiler açık şekilde görülüyor. Oysaki bu bilgilerin kişilerin izni alınmaksızın paylaşılması kişisel verilerin korunması kanununa açıkça muhalefet eden suç kapsamına giriyor” dedi.

Ülke seçime giderken seçim görevlilerinin belirlenmesi ve sandık güvenliğinin son derece önemli bir konu haline geldiğini kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sandıkların başında görev yapacak görevliler haliyle yarışan partilerin önerdiği kişiler veya kura ile belirlenen görevlilerden oluşacak. İlimizde de sandık kurullarında görev alacak kamu görevlilerinin belirlenebilmesi için önce isteğe bağlı olarak duyuruya çıkılmış sonra bu yöntemden vazgeçilerek resen tüm kamu görevlilerinin isimleri istenmiştir. Tüm kamu görevlilerinin isimleri istenirken Hitit Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim görevlileri kamu görevlisi sayılmamış ve isimleri bildirilmemiştir.

Tabii olarak genel seçim gibi kapsamlı bir olayda eksiklerin, yanlışların olması kabul edilebilir ve kısmen hoş görülebilir. Ancak böylesi bir konuda suç işlenmesi asla kabul edilemez, hoş karşılanamaz.

Ne yazık ki ilimizde Whatsapp gruplarında Çorum İl Seçim Kurulundan çıktığı tahmin edilen iki liste dolaşıyor. Anılan listelerde sandık kurullarında görev alacak kura ile belirlenmiş asil ve yedek kamu görevlilerinin adları, soyadları, T.C Kimlik numaraları, görev yaptıkları kurumlar gibi özel bilgiler açık şekilde görülüyor. Oysaki bu bilgilerin kişilerin izni alınmaksızın paylaşılması kişisel verilerin korunması kanununa açıkça muhalefet eden suç kapsamına giriyor. Kişisel bilgileri paylaşılan kamu görevlilerinin hangi tehlikelere açık hale getirildiklerini izah etmeye gerek olmadığını düşünüyoruz.

Ülkemiz adına kaygı yaşıyoruz, kamusal düzeni sağlamakla görevli devlet kurumlarımızın kamusal düzeni nasıl tehlikeye atabildiklerini kaygı ile izliyoruz. İzliyoruz çünkü izlemekten öteye geçemiyor, düzeni sağlamakla görevli kurumların denetlenebilir olduklarından şüphe duyuyoruz.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak kamu görevi yürüten kurum ve görevlileri yasalara ve konulan nizamlara uygun hareket etmeye ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)