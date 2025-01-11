Çorum’un tanınmış sanayicilerinden, Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost’un annesi Zübeyde Dost (81), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun Terme’de yaşayan Zübeyde Dost’un ani rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ali Dost, bir yıl önce de babası Abdullah Dost’u kaybetmişti.

Ali, Fatma, Kamil, Havva ve Müzeyyen isimli 5 çocuk annesi olan Zübeyde Dost’un cenazesi, yarın (12 Ocak 2025 Pazar günü) Samsun Terme’ye bağlı Elma köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.