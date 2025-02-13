Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’ndan emekli Nail Sapancı’nın kardeşi, CHP Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı’nın amcası, Sevgi, Seher ve Bahar’ın babası olan Gökçepınar Köyü nüfusuna kayıtlı emekli gardiyan Adil Sapancı (66) geçtiğimiz Aralık ayında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti.

Çorum’un tanınan hukukçularından Avukat Hasan Alparslan Bıyıkoğlu ile öğretmen Gül Keleş'in babası, Dr. Cengiz Keleş'in ise kayınbabası olan Ali Bıyıkoğlu (84) ise Şubat ayının başında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde vefat etmişti.

Merhumlar Ali Bıyıkoğlu ile Adil Sapancı için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği düzenlendi. Can yemeklerine aileleri ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız başta olmak üzere çok sayıda CHP yöneticisi de katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ