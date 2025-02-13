Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı ve Türkiye nüfusu 13 milyon 464 bin olarak belirlendi. Bu tarihte Çorum ilinin nüfusu 247.602 kişiyle iller arasında 20. sıradaydı. Çorum’un kent nüfusu da 19.664 olarak saptanmıştı.

İl nüfusu 1950’de 341.353’e, 1960’ta 446.389’a, 1970’te 518.366’ya, 1980’de 571.831’e, 1990’da ise 609.863’e çıktı. Bu yıl itibariyle kent nüfusu da 116.810 idi. Kırsal kesimden büyük göç veren Çorum’un il nüfusu 1990’ların sonlarına doğru gerilemeye başladı ve 2000’li yıllarda mevzi yükselmeler dışında sürekli azaldı.

2000’de 567.609 olan il nüfusu, 2010’da 535.405’e, 2020’de 530.16’ya, 2024 sonunda da 521.335’e düştü. Bu yıllar boyunca il nüfusu azalırken, kent nüfusu düzenli olarak artmaya devam etti, ta ki 2020 yılına kadar: 267.701. Bu yıldan sonra, kent nüfusunda da küçük düşüşler kaydedilmeye başlandı ve 2024 sonu itibariyle nüfus 259.596 olarak ölçüldü.