Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de emeklilere yönelik müjdeyi vermiş:

"Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017’de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez."

Neymiş?

2017 yılında kamu bankalarına emir vermiş sayın Erdoğan:

“Emekli hesaplarını size taşıyanlara şu kadar promosyon verin” demiş.

Sanki cebinden lütfetmiş.

O paralar zaten halkın…

Zaten emeklinin…

Zaten kamu bankaları, devlet garantisi altında hizmet vermeye mecbur.

Tabii devlet bankası emri yerine getirmiş…

Bu emir doğal olarak özel banklara “aba altından sopa göstermek” şeklinde algılanmış…

Emekliyi bankalarına çekmek için özel bankalar da, promosyonları hem vermek hem de arttırmak zorunda kalmış…

Şu anda ülkemizde yaşamaya çalışan 16 milyon emekli zor durumda…

Sokağa adım atamaz duruma gelmiş…

Ekonomik darboğaz en çok emeklinin “boğaz” ını sıkar hale gelmiş..

Devletin bütün imkanlarını kullanarak, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturup, ikinci şapkasını giyip ”AKP Genel Başkanı” olarak meydanlara çıkan, eşi görülmemiş şekilde halka adeta “ulufe” dağıtmak içim devletin tüm olanaklarını kullanan sayın Erdoğan ne diyor özetle?

“Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez"

Bu sözlerin tarafsızlığını yitirme anlamına geldiğini, seçimlerde devlet olanaklarının kullanılmayacağına dair yasalar olduğunu hiçbir kurum veya kuruluş, ya da yetkili makamlar hatırlamaz mı?

Yüksek Seçim Kurulu nerde?

Anayasa Mahkemesi nerde?

Ben bu soruları neden soruyorum ki?