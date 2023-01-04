Çorum FK ile birlikte 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’dan Ali Akkuş’la sezon sonuna kadar olmak üzere kiralık olarak anlaşmıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün Bursa temsilcisi ile resmi sözleşme imzaladı.

Sezon başında Çorum FK’ya Somaspor’dan gelen Ali Akkuş, kırmızı-siyahlı formayla 18 lig maçının tamamında görev alırken, sahada 1.094 dakika kaldı. Genç futbolcu bu maçlarda gol ve asist üretemezken, 3 sarı kart gördü ve ceza sınırında bulunuyor.

(Hüseyin AŞKIN)

